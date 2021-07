G1 São Paulo – O homem conhecido como ‘Diabão’ recebeu alta médica após passar por uma cirurgia para corrigir uma abdominoplastia, depois de os pontos abrirem. Morador de Praia Grande, no litoral de São Paulo, Michel Praddo, de 46 anos, ficou internado em Santos, recebendo alta no início da tarde deste sábado (10). As informações foram divulgadas pela esposa de Michel, a ‘Mulher Demônia’.

Em entrevista, Carol Praddo, de 36 anos, a ‘Mulher Demônia’, relatou que não houve nenhuma intercorrência. “Graças a Deus, está em casa. A cirurgia deu certo, e agora é só esperar e repousar”, descreveu. Agora, Michel precisa evitar esforço físico, ficar em repouso absoluto e ter cuidado ao fazer pequenas atividades do dia a dia. O pós-operatório será acompanhado pelo hospital.

“Não tenho como descrever em palavras o medo que senti, só de pensar que poderia acontecer o pior. Ele é a peça fundamental dessa história que chamo de minha vida”, diz Carol. A história da família Praddo ganhou repercussão nas redes sociais e, segundo ela conta, o casal recebeu muito carinho diante do momento de dificuldade.

“Ele está em êxtase com tanto carinho. Acredito que o mundo abraçou a nossa família. O mundo sentiu a dor que o Diabão sentiu. Recebemos ajuda de várias partes do mundo, e o melhor remédio veio através das orações”, finalizou Carol.

Complicações

Tanto Michel Praddo como a esposa têm quase todo o corpo tatuado, e são conhecidos pelas modificações corporais já realizadas, incluindo chifres implantados na testa. Diabão já havia retirado parte do nariz, cortado as orelhas e alongado os dentes. Recentemente, ele removeu o dedo anelar para o projeto ‘La Garra’, e passou a usar uma dentadura de prata, além de fazer lipoaspiração e abdominoplastia, procedimento em que também optou por remover o umbigo.

Dias após realizar o procedimento cirúrgico, Diabão relatou que os pontos da abdominoplastia se romperam, e que teria fazer um novo procedimento. Apesar de estar se recuperando bem, ele havia percebido que ainda havia um pouco de sobra de pele. Por isso, passou por uma operação corretiva no último dia 28.

Ele relatou que, devido ao rompimento dos pontos, estava com bastante dor, e com dificuldades para se locomover, por esse motivo, estava somente deitado. Na quinta-feira (8), ele passou por uma nova cirurgia, em que os médicos tiveram que fechar o corte, que tinha aproximadamente 40 centímetros.

Apesar de precisar lidar com o preconceito em algumas situações, Diabão relatou que se sente uma pessoa querida, principalmente com a movimentação das pessoas na web, após ele precisar de ajuda monetária para a cirurgia e conseguir arrecadar o dinheiro em menos de 24 horas.

Total de procedimentos

‘Diabão’ detalhou que já fez um total de 66 procedimentos de modificação corporal, e que tem 85% do corpo tatuado. A meta dele é ser o homem mais modificado do mundo e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes.

Veja cada um dos 66 procedimentos já feitos por ele:

17 implantes de silicone; 30 escarnificações (técnica de modificação corporal que consiste em cortes superficiais na pele); Sete implantes transdermais; Uma remoção do nariz, Uma remoção da orelha; Uma remoção do mamilo; Uma remoção do dedo anelar, Uma remoção do umbigo; Uma eyeball tattoo (tatuagem no olho); Uma língua bifurcada, Uma língua tatuada; Uma bifurcação das laterais da boca, Um implante dentário cromo; Uma lipoaspiração; Uma abdominoplastia.

Modificações

Diabão e Mulher Demônia estão juntos há mais de dez anos, e passaram a fazer modificações mais extremas há cerca de quatro anos. Começou com o Diabão, mas Carol entrou na onda pouco tempo depois.

Veja os dois antes e depois: Nas fotos abaixo, como eram Carol e Michel antes das transformações.

