Astrofísicos brasileiros criaram o mapa do céu em raios gama mais nítido já feito até hoje. Rodrigo Nemmen, Raniere Menezes, Douglas Carlos e Lucas Siconato fazem parte do Grupo de Buracos Negros do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP). Eles produziram a imagem a partir das observações do Telescópio Espacial Fermi, da NASA, que consegue captar os raios gama, um tipo de luz que não é percebida pelo olho humano.

Mapeamento do céu com raios gama

O telescópio iniciou suas operações em 2008 e continua funcionando de forma praticamente ininterrupta até hoje. Os cientistas usaram os dados do equipamento para elaborar uma imagem que faz o mapeamento do céu, atribuindo cores diferentes às fontes de raios gama, como buracos negros, explosões e fusões de estrelas, conforme a intensidade de energia da luz emitida. Entre as estruturas que podem ser vistas no mapa, está o plano da nossa própria galáxia, a Via Láctea.

Há duas estruturas importantes no mapa: a primeira delas é o plano da Via Láctea, que aparece na região central da imagem como uma faixa horizontal e bastante brilhante. A segunda são as bolhas de Fermi, que são vistas também na região central da imagem se projetando acima e abaixo do plano da Via Láctea. Elas são caracterizadas visualmente por uma cor azulada e estão associadas a alguma atividade recente de Sagitário A*, o buraco negro supermassivo localizado no centro da nossa galáxia.

Recentemente, uma equipe de pesquisadores internacionais havia publicado o mapa mais detalhado já feito da Via Láctea. Produzido a partir dos últimos dados do Gaia, satélite da Agência Espacial Europeia (ESA), o catálogo espacial apresenta mais de 1,8 bilhão de estrelas. Fonte: Jornal da USP / Imagem: USP/Divulgação.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.