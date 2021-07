Famílias contempladas com cadastro de crédito rural – Imagens: Assecom

Além de conversar com moradores e ouvir suas reivindicações, o encontro tinha finalidade de cadastrar famílias para liberação de créditos para fortalecimento da Agricultura Familiar.

O parlamentar agradeceu a parceria dos poderes, pois com essa união de esforços é possível melhorar a vida dos que estão mais distantes do centro urbano.

“Agradeço ao prefeito César Andrade e seu vice Guarsonio Melo e o secretário de Gabinete Donicélio Nunes pela parceria e apoio, além da equipe do INCRA que não mediu esforços para ajudar os nossos agricultores. De Porto Walter. Sabemos da importância que a liberação de crédito representa para o avanço da produção e fortalecimento de suas atividades, pois garante sobrevivência deles e o abastecimento do mercado na cidade”, disse o vereador Robson Rodrigues – MDB

No mês de março deste ano, o Incra e da Caixa Econômica Federal firmaram um protocolo de intenções com o intuito de viabilizar ações para o atendimento a produtores rurais beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e da regularização fundiária em áreas públicas federais. A formalização da parceria ocorreu no gabinete da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina Corrêa, com a presença do secretário especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia.

A ideia é ampliar a oferta de crédito vai possibilitar aos beneficiários terem a oportunidade de impulsionar projetos produtivos que gerem renda e melhorem as condições de vida de suas famílias.

