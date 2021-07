Foi realizada a operação nacional “Petróleo Real”, com a finalidade de fiscalizar os postos de combustíveis de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mancio Lima.

A ação é uma iniciativa do Ministério da Justiça, órgãos de segurança e foi desenvolvida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A principal finalidade da ação foi averiguar a qualidade do combustível, a validade dos produtos, a transparência da composição dos preços ao consumidor e outras infrações administrativas e criminais.

A coordenadora do Procon Aleissa Lima que acompanhou os trabalhos, destacou a importância da ação.

“Essa operação foi muito importante para dar uma garantia ao consumidor de que, além das informações necessárias sobre tributos, valores, eles também tenham a garantia de um produto de qualidade.” E continuou: “Fizemos tudo de forma pacífica, sempre buscando o melhor diálogo”, pontuou ela.

Participaram também da ação o promotor Iverson Bueno, órgãos de segurança- Polícia Civil – e equipe do Procon.

