O prefeito Sérgio Lopes recebeu, na manhã desta quarta-feira (07/07), a visita do Diretor de Ações de Extensão da Ufac Valmir Araújo, para a assinatura do termo de parceria e cooperação para a realização do curso pré-enem em Epitaciolândia.

O pré-Enem #EuNaUfac é um curso preparatório para o Exame Nacional do ensino Médio (Enem), que tem como público alvo alunos oriundos de escolas públicas que cursam a 3ª Série do ensino médio ou que concluíram, a partir de 2017, em instituição pública de ensino.

O Curso será ministrado por estudantes de graduação e bolsistas de extensão da Ufac, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (`Proex), com o objetivo de construir oportunidades para alunos de escolas públicas obterem melhores resultados no enem-2021, habilitando-os de forma mais competitiva.

O presente Acordo de Cooperação tem por objetivo a união de esforços entre os partícipes para oferecer aos egressos do Ensino Médio do Município de Epitaciolândia conhecimentos básicos fundamentais sobre o conteúdo exigido nas provas do Enem, para que estes consigam uma melhor classificação para ingresso nos cursos de graduação.

O presente Acordo de Cooperação terá duração de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada através de Termo Aditivo, mediante solicitação de uma das partes e de comum acordo, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término de vigência.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.