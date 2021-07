A Escola de Ensino Infantil Sebastião Brandão do Nascimento, realizou na manhã desta quinta-feira dia 08/07, a Culminância do Projeto Festa Junina, marcaram presença o Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Vice-prefeito Antônio Soares, Eunice Maia Gondim Secretária de Educação, Assessores, Gestores da Escola, foram convidados ainda um numero limitado de pais e alunos devido aos protocolos de segurança e prevenção da covid-19.

Como todo bom arraial, teve de tudo um pouco, danças típicas, apresentação cultural, e o que não pode faltar, “A apresentação da Quadrilha,” com direito a casal de noivos e tudo, é claro que com um número reduzido seguindo os protocolos.

A Gestora da Escola, Antônia Laurentino, em sua fala agradeceu a presença das autoridades, o emprenho dos professores e servidores e dos pais que apoiaram seus filhos para a realização deste projeto.

“Queremos agradecer ao nosso prefeito Sérgio Lopes, Antônio Soares vice- prefeito, Eunice Maia Gondim nossa secretária de Educação e todos os coordenadores aqui presentes, para nossa escola é motivo de muita alegria recebe-los, esse projeto mostra a força de vontade de nossas professoras, que mesmo em um momento tão difícil como esse em que vivemos conseguem realizar um trabalho tão bonito como esse projeto.” Pontuou a Gestora.

“Sentimos aqui que nossos professores trabalham com alegria, esse é o resultado da valorização de educadores, quero parabenizar a todos que fazem parte dessa escola pela realização desse projeto tão lindo, estão todos de parabéns!” destacou Soares.

A Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, agradeceu a Gestão da Escola pelo convite. “Só quero aqui agradecer e parabenizar a todos da Escola Sebastião Brandão do Nascimento, pela festa maravilhosa, está tudo perfeito, aos pais a minha gratidão por estarem aqui, em fim a todos por nos proporcionaram esses momentos de alegria.”

O Prefeito Sérgio Lopes parabenizou a todos que compõem a gestão da Escola Sebastião Brandão do Nascimento pela realização do projeto da Festa Junina. “Quero aqui parabenizar a todos e dizer que estou muito feliz por ter sido

convidado a participar de um evento tão lindo como esse, todas as escolas realizaram uma linda festa, vocês estão de parabéns pela organização, parabéns a todos que se esforçaram para que tudo acontecesse de uma forma tão perfeita.” Destacou Lopes.

