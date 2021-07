Gestores do município de Epitaciolândia participaram de uma oficina para elaboração de projetos e tombamento de patrimônio histórico cultural ministrado pela FEM (Fundação Elias Mansour), o evento com duração de 02 dias foi realizado em duas etapas, com palestras e trabalhos em grupos nesta quarta dia 07/07 no Buffet Art Eventos e nesta sexta com ações em campo. Na abertura estiveram presentes o Vice-prefeito Antônio Soares, representando o prefeito Sérgio Lopes. Eunice Maia Gondim Secretaria Municipal de Educação, Joãozinho Ferreira Secretário de Cultura e Esportes, Enage Peres Diretora de Cultura, José Maria Vereador, A socióloga Elaine Cristina e representantes da FEM.

“Esse é um projeto de articulação institucional e preservação e proteção do patrimônio cultural, a ideia da Fundação Elias Mansour é capacitar o máximo possível de gestores em todos os municípios, para que eles se tornem multiplicadores na área de patrimônio cultural, uma das nossa metas é fortalecer as informações sobre patrimônio para implementação da legislação específica de patrimônio no município, e aqui em Epitaciolândia em específico iniciar uma relação de catalogação dos bens públicos culturais para futuramente ter um inventário. Disse a socióloga Elaine Cristina.

Para a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, essa oficina vem em boa hora. “Precisamos criar meios para resgatar nossas identidades culturais, e essa oficina oferecida pela FEM é o inicio de uma parceria que sem sombras de dúvidas vai dar muito certo. Estacou a Secretária.

Enage Peres ressaltou a importância do apoio da Fundação na elaboração e execução de projetos culturais. “Para nós fazedores de cultura é motivo de grande alegrai receber a FEM aqui em nosso município, precisamos implementar novas culturas, más é necessário resgatar nossa identidade cultural e contar nossa história para as novas gerações.” Pontuou Peres.

O Professor Soares vice-prefeito de Epitaciolândia aproveitou o momento para agradecer a parceria da FEM. “Em nome do Prefeito de Epitaciolândia Sergio Lopes, queremos agradecer a todos pelas presenças e em especial a Fundação Elia Mansour por essa parceria, essa oficina vai nos oportunizar para que possamos criar uma identidade cultural e fortalecer as informações sobre patrimônio dentre outros assuntos voltados para esta área. Salientou Soares.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.