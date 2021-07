A preferência do eleitorado pelo PT não é novidade, os brasileiros preferem o partido desde a década de 1990 – Foto: Divulgação

Brasil 247 – A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (8), que mostra uma rejeição recorde ao governo Jair Bolsonaro (51%) e que revela que a maioria da população vê o chefe do governo federal como desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente, traz ainda uma outra informação relevante para conjuntura política do país: o PT continua sendo o partido preferido dos brasileiros.

Apesar de todos os ataques, representados, por exemplo, pela conduta da Lava Jato ao longo dos últimos anos, e do chamado “antipetismo”, o partido do ex-presidente Lula aparece muito à frente de outras legendas.

Dos entrevistados no último levantamento do Datafolha, 22% disseram ter o PT como partido de preferência. O PSDB e o MDB aparecem com 2% cada e o PDT, PSOL e PSL aparecem com 1% cada. Os que disseram ter outro partido de preferência somam 7% e os que disseram não ter sigla de preferência somam 59%.

Preferência pelo PT é histórica

A preferência do eleitorado pelo PT não é novidade: os brasileiros preferem o partido desde a década de 1990. O melhor momento do PT foi em abril de 2012, quando quase um terço dos brasileiros (31%) manifestou preferência pela sigla.

A preferência crescente pelo PT recuou, no entanto, em 2019, mas já apresenta nova subida, superando o patamar de 2018.

Veja uma curta retrospectiva da porcentagem de brasileiros que disseram preferir o PT, segundo o Datafolha:

Abril/2016 – 11%;

Abril/2018 – 20%;

Agosto/2018 – 24%;

Abril/2019 – 14%;

Julho/2021 – 22%.

