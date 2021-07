Renan Calheiros e Bolsonaro – Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado | REUTERS/Adriano Machado

Fórum – Os membros da CPI do Genocídio rebateram com um misto de ironia e desprezo à resposta chula de Jair Bolsonaro ao pedido de esclarecimentos sobre o encontro em que o deputado Luís Miranda (DEM-DF) denunciou o suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin.

Em live na noite desta quinta-feira (8), o presidente disse: “Sabe qual a minha resposta? Caguei. Caguei para a CPI”. Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, foi direto ao ponto: Bolsonaro já encontrou seu slogan para 2022.

Veja Bolsonaro anunciando, na avaliação irônica do relator da CPI, seu slogan de campanha:

Pesquisas esmagam Bolsonaro, e ele está cada vez mais doidão. CPI protocolou um requerimento indagando se ele manteve ou não a tal conversa com Luís Miranda. Acovardou-se e deu esta resposta: “Caguei para a CPI”. Estão orgulhosos, senhores militares? E aí, Rodrigo Pacheco? pic.twitter.com/32yqprnXxc — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) July 8, 2021

“Que síntese. Nunca um governo foi tão bem definido em uma palavra. Parabéns Bolsonaro, foi o que o senhor fez mesmo. Já tem o slogan de 2022”, tuitou Renan Calheiros.

Que síntese. Nunca um governo foi tão bem definido em uma palavra. Parabéns Bolsonaro, foi o que o senhor fez mesmo. Já tem o slogan de 2022. — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 9, 2021

Vice-presidente da CPI e chamado “saltitante” por Bolsonaro, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que a resposta “não é à CPI, é ao povo brasileiro”.

“É importante frisar: a resposta do Presidente não é à CPI, é ao POVO BRASILEIRO! Seu desprezo pela vida é a resposta dele para as mais de meio milhão de famílias enlutadas. Ele ofende o povo que quer vacina, que está com medo de morrer enquanto tem gente ROUBANDO”, escreveu Randolfe.

É importante frisar: a resposta do Presidente não é à CPI, é ao POVO BRASILEIRO! Seu desprezo pela vida é a resposta dele para as mais de meio milhão de famílias enlutadas. Ele ofende o povo que quer vacina, que está com medo de morrer enquanto tem gente ROUBANDO! — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) July 8, 2021

Delegado de polícia por 17 anos, Alessandro Vieira (Cidadania-RS) afirmou que “a única diarreia do Bolsonaro relevante para o país é a mental, que está na base de uma gestão fracassada e irresponsável”.

“Nós brasileiros é que vamos limpar essa sujeira. Qualquer outra manifestação tosca e grosseira não merece resposta. Já passamos de meio milhão de mortos”, tuitou.

A única diarreia do Bolsonaro relevante para o país é a mental, que está na base de uma gestão fracassada e irresponsável. Nós brasileiros é que vamos limpar essa sujeira. Qualquer outra manifestação tosca e grosseira não merece resposta. Já passamos de meio milhão de mortos. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) July 9, 2021

Eliziane Gama (Cidadania-MA), que representa a bancada feminina na CPI, diz que “ao usar palavra chula para atacar a CPI da Covid e esconder denúncias de corrupção sob o tapete, o presidente apenas mostra a sua falta de grandeza”. “E a sua linguagem definitivamente não é compatível com a grandeza do povo brasileiro”.

Ao usar palavra chula para atacar a CPI da Covid e esconder denúncias de corrupção sob o tapete, o presidente apenas mostra a sua falta de grandeza. E a sua linguagem definitivamente não é compatível com a grandeza do povo brasileiro. — Eliziane Gama (@elizianegama) July 9, 2021

