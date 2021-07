O Centro de referência do Idoso de Epitaciolândia realizou o Arraial do Idoso nesta quarta dia 07/07, a festa que é uma tradição cultural junina acontece todos os anos com o pessoal da terceira idade, esse ano marca também o retorno gradual das atividades do CRIE devido a pandemia.

O evento contou com a presença do Vice-prefeito Antônio Soares, Elaine Cristina Sociólogo representante da Fundação Elia Mansour, Sandra Rodrigues Coordenadora do Centro, frequentadores e apoiadores.

A coordenadora falou da importância desse retorno gradual das atividades do Centro de Referência do Idoso. “Estamos aos poucos voltando e vivenciando o novo normal, para nós é motivo de muito alegria poder realizar eventos com a presença de nossos idosos, estamos aqui para servi-los, e vamos buscar fazer sempre o melhor para nossos frequentadores do CRIE. Pontuou Sandra Rodrigues Coordenadora.

Em sua fala a Elaine Cristina, ressaltou a importância desse resgate cultura junino. “O que vemos aqui é a história viva de uma geração que é o nosso pessoal da melhor idade, vocês são nosso maior patrimônio histórico, por isso, eu em nome da FEM quero parabenizar a todos que estão realizando esse evento que reconta um pouco de dessa cultura. Ressaltou Cristina.

O vice Prefeito ressaltou a importância da interação social com nosso pessoal da melhor idade. “Eu em nome do prefeito Sérgio Lopes que não pode estar presente devido a agendas na capital, quero parabenizar a todos os envolvidos na realização desse arraial, essa interação é muito importante para todos, pois há muito tempo devido a pandemia não acontecia encontros como esse, só temos a agradecer a vocês servidores que prepararam a festinha e aos nossos idosos frequentadores que são o motivo maior da existência do Centro de Referencia ao Idoso de Epitaciolândia.” Destacou Soares.

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

