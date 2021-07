Por Tião Maia – Com salários que variam de R$ 1.200,00 a R$ 5.650,00, a Prefeitura de Capixaba, município a 80 quilômetros da Capital Rio Branco, publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), edital para processo seletivo para formação de cadastro reservas em três áreas dos setores da administração pública do município. Ao todo, são 260 vagas distribuídas na Saúde (67 vagas), Assistência Social (20 vagas) e Educação (175 vagas).

Na Secretaria de Saúde, para as 67 vagas disponíveis, podem concorrer quem tenha formação completa no ensino médio, técnico ou superior completo para cargos de Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Higiene Dental, Técnico em Análises Clínicas, Fisioterapeuta Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Psicólogo, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Auxiliar de Farmácia, Educador Físico, Pedagogo e Agente de Endemias com salários que variam de R$ 1.200,00 a R$ 5.650,00.

Na Assistência Social, o número as 20 vagas podem ser disputadas por quem tenha o ensino médio, técnico ou superior completo para cargos de Psicólogo, Assistente Social, Visitador e Supervisor do Programa Criança Feliz, Entrevistador do Programa Bolsa Família e Orientador Social, com remuneração que variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.300,00.

Na Educação, as 175 vagas são para o ensino médio, magistério, técnico, e superior completo. Os cargos disponíveis são para professores e psicólogo, com remuneração que variam de R$ 1.451,00 a R$ 2.200,00.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Educação, endereçada na Rua Cecilia Boa Ventura, Bairro Conquista, Nº 1093, no horário das 07h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min, centro de Capixaba.

Para acessar o edital basta clicar AQUI.

