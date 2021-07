O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, em evento no Palácio do Planalto – Imagem: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

Juliana Dal Piva Colunista do UOL – No fim da tarde desta sexta-feira (9), o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, enviou uma mensagem para o Whatsapp desta colunista atacando-a pessoalmente e dizendo, entre outras coisas, para que ela se mudasse para a China. “Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo”

A mensagem foi enviada hoje no dia em que estreou o 4º e último episódio do podcast UOL Investiga – A vida secreta de Jair, apresentado por esta colunista, e que revelou conexões diretas do presidente Jair Bolsonaro com um esquema de entrega de salários de seus ex-funcionários na Câmara dos Deputados.

Esta colunista ressalta que apenas fez o seu trabalho jornalístico de investigação e de interesse público e que vai tomar as medidas cabíveis com relação à mensagem enviada por Wassef.

“Repudiamos o ataque cometido pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, contra nossa colunista Juliana Dal Piva e reiteramos nosso apoio ao seu trabalho e nosso compromisso com o jornalismo sério, independente, apartidário e voltado para atender o interesse público”, afirma o jornalista Alexandre Gimenez, gerente-geral de Notícias e Entretenimento do UOL.

A coluna reproduz a mensagem na íntegra, inclusive, mantendo os erros de português:

Leia na íntegra a mensagem enviada por Wassef (contém erros de português):

“Queria te entrevistar. Voce e socialista ?? Comunista ???? Soldada da esquerda brava ??? E daquelas comunistas gauchas guerreira ??? Voce acredita mesmo que este sistema politico e bom para a sociedade e as pessoas ???? Por que voce nao vai realizar seu sonho comunista em Cuba, Venezuela , Argentina ou Coreia do Norte ??? Por que nao se muda para a grande China comunista e va tentar exercer sua profissao por la ???? Faca la o que voce faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema politico que voce tanto ama faria com voce . La na China voce desapareceria e nao iriam nem encontrar o seu corpo. O mesmo ocorre na Venezuela , Cuba e outros paraisos comunistas. Entao pergunto a voce, por que faz o que faz com quem tenta livrar o Brasil da maldita esquerda ??? Voce teve este mesmo empenho e obsessao com aqueles da esquerda que desviaram BILHOES DE DOLARES atravez de mil esquemas fraudulentos ??? A parte de seu amor pelo comunismo, voce vai continuar atendendo os pedidos de sua parceira/chefa para me atacar sem parar . Ela te paga ??? Ou e so muito amor por ela ??? Voces estao namorando ???? Se eu financiar todos os custos de viagem para Caracas na Venezuela , voce iria para la fazer umas materias sobre o que esta acontecendo la ??? Se eu te comprar um belo imovel por la, voce moraria la para realizar seu sonho comunista ???? Por que nao experimenta primeiro na sua pele o que e a esquerda, para depois lutar tanto para atingir o Presidente de seu Pais e trazer o comunismo para o meu amado Brasil. Voce e inimiga da patria e do Brasil. Voce sabia que apos o fim da 2 guerra mundial o mundo foi dividido em 2 blocos??? Esquerda e direita ?? Capitalismo e Comunismo ??? Luz e trevas ???? Voce sabia que a maldita esquerda falhou em metade do planeta terra ??? Em todos oa paises e culturas em que se instalou ??? E que ao contrario do comunismo, o capitalismo deu certo em todos os paises e siatemas ??? Entao por que voce luta fanaticamente com suas materias direcionadas e distorcidas da verdade para induzir em erro o publico ??? A esquerda te paga ??? Voce esta feliz e realizada por atacar e tentar destruir o Presidente do Brasil, sua familia e seu advogado ?????”.

