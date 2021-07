A equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Assis Brasil está participando de uma capacitação sobre Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

A Outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o Poder Público permite o uso de recursos hídricos por um prazo determinado.

O treinamento está acontecendo no município de Brasiléia, através da Divisão de Outorga do Instituto de Meio Ambiente do Acre IMAC.

De acordo com o Secretário de Agricultura Waldemir Lopes a partir do aprendizado do curso, os técnicos podem dar suporte aos produtos rurais do município de Assis Brasil.

Vale destacar que os Técnicos que estão participando do curso são: Thales Araújo, Engenheiro Sanitarista e Ambiental; Antônio Clécio, Técnico Agrícola e Jurandir Rodrigues, Técnico florestal.

