O cavalo não tem chifre. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em procurar. É exatamente o que faz a assessoria do prefeito Tião Bocalom (Progressista) ao vasculhar a gestão da ex-prefeita Socorro Neri, hoje secretária de estadual de Educação, atrás de irregularidades para tentar justificar a falta de resolutividade da atual gestão frente às demandas da cidade.

Se o prefeito Bocalom é conhecido como uma pessoa honesta, a ex-prefeita Socorro também o é. A questão é que a honestidade exige que sejamos honestos, acima de tudo. Reconhecer que o outro também é honesto é a sublimação dessa virtude divina.

Se a atual gestão focasse verdadeiramente na solução dos problemas que surgem na cidade e não fosse atrás de culpados, a população estaria bem mais servida e satisfeita. As reclamações são muitas, as dificuldades se acumulam.

“Não se governa olhando para o retrovisor, se alguém cometeu irregularidades o MP, TCE e a Justiça vão julgar. Minha função aqui é trabalhar, cuidar da cidade, o prefeito é apenas um síndico”.

“O prefeito Bocalom não deve ser crucificado por conta do colapso no transporte coletivo; é um problema que deve ser debatido com toda a sociedade, não há solução fácil para esse problema”.

A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

