A pandemia de Covid-19 criou realidades e mudou muitas coisas que, até então, eram costumeiras da sociedade. Nesse contexto, os idosos estão entre os grupos mais afetados.

Nesta quarta-feira, 07, a prefeitura realizou uma inovadora ação de celebração à terceira idade e, em formato drive thru, homenageou os idosos. A ação, toda realizada em um pequeno trio elétrico, consistiu em música ao vivo, orientações protetivas contra a Covid-19, apresentação de mini-quadrilha caipira, entrega de cestas de lanches e homenagens diversas.

A atividade foi organizada pela área de Assistência Social do município e contou com a presença do vice-prefeito Nilson Magalhães, do prefeito Jailson Amorim e da primeira-dama Sâmia Cristina. Por onde passou emocionou os velhinhos, que aderiam imediatamente à alegria provocada pela presença da atividade.

A secretária municipal de Assistência Social, professora Meire Teixeira, falou sobre a ação realizada: “nós, por sabermos o quanto tem sido difícil para muitos deles, realizamos esta atividade. Eles ficaram felizes e nós, também; eles se emocionaram e nos emocionamos juntamente. Foi maravilhoso!”

Também presente à atividade, o prefeito Jailson Amorim falou das dificuldades do momento vivido e como ele impacta esse grupo, especialmente. “Ainda estamos em clima de muitas restrições e isso afeta demais aos nossos idosos. Assim, aproveitamos esse finalzinho de clima de festa junina para homenagear e agradecer à nossa terceira idade por tudo que já fez por nós”, concluiu o prefeito.

