Na manhã desta Quinta-Feira (08), o Prefeito Jerry Correia, juntamente com o Presidente da Câmara, Wendell Gonçalves, receberam na sede da Prefeitura a visita do Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público, Juleandro Martins de Oliveira.

De acordo com Juleandro a intenção da visita foi conhecer o Prefeito e o Presidente da Câmara, conhecer melhor a realidade do município e colocar o MP à disposição.

Na ocasião o Prefeito e o Presidente fizeram algumas explanação em relação aos problemas da cidade, tais como lixão, exploração de jovens e crianças, questões relacionadas às facções, entre outras coisas.

“É muito importante receber a visita do Promotor porque dessa forma demonstra que está preocupado e empenhado a fazer o melhor pelo município,” enfatizaram Prefeito e Presidente da Câmara.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.