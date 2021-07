O Diretor-Presidente do Deracre, Petrônio Aparecido, recebeu em seu gabinete na manhã desta terça-feira (07) o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, para tratar sobre o apoio do governo nos trabalhos e recuperação de ramais. Município e Estado irão trabalhar juntos para garantir a reabertura e melhoramento do maior número possível de ramais.

Petrônio garantiou ao prefeito que nas próximas semanas enviará um kit de máquinas para auxiliar no trabalho que a prefeitura já vem realizando. “Sabemos do esforço do prefeito para recuperar os ramais de Assis Brasil. Desde o início do ano ele vem aqui no Deracre buscar parcerias. Vamos fazer a gestão compartilhada das novas máquinas para ajudar os municípios”, afirmou.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.