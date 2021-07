Modelo foi noiva de pastor da Igreja Universal

Por Meia Noite – Campeã do Miss Bumbum, a modelo Lunna LebLanc 一 assim como Andressa Urach 一 fez parte da Universal por um período, mas decidiu se afastar por não concordar com algumas imposições da igreja.

Revelação

A revelação foi feita por Urach no Instagram. Ao contar a história da estudante de Artes Cênicas, a sócia e garota-propaganda do Miss Bumbum compartilhou uma foto de Lunna na época em que ela era obreira.

Rede Social

“Incrível como a vida imita a arte. Hoje quero contar para vocês a história da Lunna LeBlanc, vencedora do Miss Bumbum Brasil 2021. Ela, assim como eu, também foi da Igreja Universal, mas decidiu sair por não concordar com diversas regras e posicionamentos impostos pela igreja, principalmente para nós mulheres”, começou.

“Lunna foi obreira e era responsável por dar auxílio e suporte na igreja, inclusive ficou noiva de pastor. Mas deixou tudo isso de lado para viver livre e sem imposições, assim como eu fiz! Me livrei daquela prisão mental”, continuou ela.

Andressa Urach parabeniza a miss

“Parabéns, Lunna, por lutar pelos teus sonhos. Escolhi você como campeã, pois o teu bumbum era o mais lindo e agora sabendo que a tua história é muito parecida com a minha tenho ainda mais orgulho e certeza que fiz a escolha certa na decisão da final do Miss Bumbum. Sucesso! É só o início do que Deus tem preparado para você linda, voe alto. Você é a campeã e o título do @missbumbumbrasil 2021 é seu”, completou Urach.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.