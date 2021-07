Parceria foi firmada durante reunião em Brasília. Foto: David Casseb/Repac

David Casseb Assessoria – O governador Gladson Cameli recebeu, no início da tarde desta quinta-feira, 8, na Representação do Estado em Brasília, o coronel José Américo Gaia, subcomandante da Força Nacional (FN), para tratar de ações daquela unidade operacional no Acre. Participaram da reunião o secretário governamental Alysson Bestene e o representante do Acre em Brasília, Ricardo França.

Após conversa preliminar informal, em que o governador detalhou algumas situações relativas à segurança pública e ao atual índice de violência no Acre, que sofreu queda nos últimos meses, foi tratado o envio de um contingente da FN ao estado, para que diversas ações sejam realizadas.

O pedido do envio da tropa já está em tratativas junto ao Ministério da Justiça, devendo ter encaminhamento favorável dentro de alguns dias, e o seu prazo para permanência deverá ser de 90 dias, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade.

“Nosso efetivo tem a premissa de servir aos estados. Além do uso efetivo nas ações policiais, temos condições de aplicar diversos cursos para as tropas, compreendendo desde ações defensivas ao aprimoramento de ações de inteligência”, frisou Gaia.

O subcomandante da Força Nacional também ressaltou ao governador Gladson que o Estado não terá despesa alguma com a tropa, já que os custos com deslocamento, combustível, alimentação e equipamentos são bancados pelo Ministério da Justiça.

Cameli agradeceu ao coronel Gaia e salientou o apoio essencial da Força Nacional e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), já que, segundo o governador, a secretaria tem como diretriz viabilizar soluções para que os estados executem suas políticas de segurança.

“O relacionamento com a Senasp e a Força Nacional tem trazido tranquilidade para os estados brasileiros”, observou Gladson Cameli.

A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

