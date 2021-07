David Casseb Assessoria – O governador Gladson Cameli participou, em Brasília, de reunião agendada pelo gabinete da senadora Mailza Gomes na manhã desta quinta-feira, 8, junto ao presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte. O principal ponto do encontro, que contou também com a presença do secretário governamental Alysson Bestene e do representante do Estado do Acre em Brasília, Ricardo França, foi o levantamento dos diversos protocolos encaminhados pela senadora ao FNDE.

Na planilha dos pedidos feitos pela senadora e apresentada pelos técnicos do FNDE, constam a compra de equipamentos de climatização (ares-condicionados), móveis para salas de aula, ônibus escolares, construção de quadras esportivas em colégios e ampliação ou reforma de escolas, entre outras ações. Os pedidos feitos pela senadora são cobertos tanto por verba federal quanto por emendas de sua autoria.

O governador Cameli ressaltou a importância do trabalho da senadora Mailza na área da Educação do Estado e colocou a estrutura do governo à disposição do presidente do fundo, para que as reivindicações possam ser aceleradas, já que beneficiam milhares de estudantes de todas as regiões do Acre.

“Queremos convidar o presidente Marcelo e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para visitar o Acre e verificar in loco suas peculiaridades, as necessidades da rede educacional pública e, principalmente, para sentir de perto a hospitalidade do acreano”, disse Cameli.

A senadora Mailza Gomes ressaltou também o apoio recebido pelo fundo: “Agradeço ao presidente do FNDE, Marcelo Pontes, pelo carinho com o nosso estado. Estamos empenhados em continuar levando educação de qualidade, por meio de nossas emendas, para nossa gente. O governador e eu estamos juntos pelo progresso e desenvolvimento da educação acreana”.

Por sua vez, Marcelo Pontes disse que vários itens apontados nas planilhas já poderão ser finalizados e colocados à disposição do Estado rapidamente. Também afirmou que agendará, com o ministro da Educação para, possivelmente no mês de agosto, realizar visita oficial ao Acre.

“Quero muito visitar o Acre e levar notícias boas para aquela população, principalmente a estudantil. Me sinto honrado com o convite do governador Gladson e da senadora Mailza”, afirmou.

