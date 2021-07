Fantinato pediu demissão do cargo no último 30 de junho e foi formalmente exonerada nesta quarta-feira – Foto: Pedro França/Agência Senado | REUTERS/Ueslei Marcelino

Brasil 247 – A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Francieli Fantinato, em depoimento concedido à CPI da Covid-19 nesta quinta-feira (8), disse que Jair Bolsonaro prejudicou o processo de vacinação no Brasil.

“Eu, enquanto coordenadora do programa de imunização, preciso de apoio. Quando um líder da nação não fala favorável à vacinação, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos”, declarou.

A ex-servidora seguiu suas críticas a Bolsonaro e disse que “há de se convir que não dá pra se colocar em dúvida a vacinação quanto um meio efetivo da pandemia”.

“Temos a ciência e os resultados apontam que aquilo [ a vacinação] pode trazer um resultado para a população, mas existe uma politização do assunto, por meio do líder da nação, que traz elementos que muitas vezes colocam em dúvida”, criticou.

Ela ainda disse que deixou o “cargo por questões pessoais”. “Eu estou no cargo desde outubro de 2019 no PNI. Venho trabalhando incansavelmente e pelos últimos acontecimentos da politização do assunto, em relação ao processo de vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais”, disse.

Fantinato pediu demissão do cargo no último 30 de junho e foi formalmente exonerada nesta quarta-feira. A ex-servidora está entre os nomes investigados pela comissão e é alvo de quebra de sigilos telefônico e telemático.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.