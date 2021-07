Representantes da Davati Cristiano Carvalho e o cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira – Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration | Reprodução/Facebook | Edilson Rodrigues/Agência Senado

Brasil 247 – Os representantes da empresa Davati no Brasil, Cristiano Carvalho e o cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira, tentaram marcar uma conversa com Jair Bolsonaro para levar a proposta de venda de 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca. Foi o que apontaram áudios sobre um diálogo entre Carvalho e o policial que aconteceu no dia 13 de março deste ano. O teor da conversa foi publicado pelo blog do Valdo Cruz.

“Dominghetti, agora nós precisamos aí…O reverendo tá falando que tá marcando um café da manhã com o presidente amanhã às 10h, 9h, sei lá eu, que vai ter um café com os líderes religiosos. A gente vai entrar no vácuo, tá? Agora tem que fazer ele confirmar isso aí pra gente colocar uma pulguinha atrás da orelha do… Do presidente, tá?”, disse o cabo.

Depois o cabo da PM enviou uma mensagem de voz para o empresário. “Cristiano, o que eles me falaram, eu nem sabia que ia ter agenda com o Bolsonaro, você que me falou, o que eles me falaram é assim, que estão atuando fortemente lá, que agora depende do presidente, ele não marca agenda, ele fala assim vem aqui agora. Então, assim, de uma forma mais urgente. Agora, para falar com ele em agenda, eles conseguem marcar segunda, terça, quarta, porque aí entra na agenda oficial”, afirmou.

“O que eles estão tentando é que o presidente te receba de forma extraoficial, entendeu, devido à urgência. É o que eles estão tentando. Agora agenda oficial eles conseguem marcar, o que estão tentando é uma agenda extraoficial”, acrescentou.

Em 16 de março, Carvalho deu demonstrações de não acreditar mais no poder do reverendo para marcar a audiência com Bolsonaro em novo diálogo encontrado no celular de Dominghetti. “O reverendo tá me dizendo aqui que falou com o pastor Malafaia, que até 10h chega a resposta e tal, mas… (rindo) as coisas que o reverendo fala não dá pra acreditar em nada. Tá que nem o (?) da H1N1, car…[palavrão], que é segunda, é quarta, terça, segunda, sexta… ai meu Deus do céu, tá louco”.

O reverendo Amilton Gomes de Paula confessou ter dialogado com Carvalho e com Luiz Paulo Dominghetti sobre a venda de vacinas para o Ministério da Saúde. Gomes afirmou, no entanto, que não chegou a tratar do assunto com Bolsonaro.

Investigações

A CPI da Covid investiga denúncias de irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19, após o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) dizer que o seu irmão Luís Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística da pasta da Saúde, sofria pressão dentro da pasta para agilizar a aquisição da vacina Covaxin.

A compra do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante. Barros negou ter participado das negociações.

O deputado afirmou ter enviado a um secretário de Bolsonaro mensagens com os alertas de uma possível corrupção no ministério.

