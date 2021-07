Por Meia Noite – Recentemente, a cantora Anitta surpreendeu seguidores ao aparecer fazendo uma tatuagem íntima em seu ânus, em vídeo divulgado na plataforma erótica OnlyFans.

A famosa também revelou ter tatuado a sua vagina. Lipe Ribeiro, que chegou a viver um affair com a poderosa de Honório Gurgel nos últimos meses, destacou que a tatuagem no ânus da cantora ‘Ficou ótima’.

“Deve ter doído muito fazer tatuagem aí”, disparou um seguidor. “Jamais mostraria algo assim”, criticou uma internauta. “Essa ganhou da Anitta”, disse um brasileiro, ao aludir à cantora Anitta.

O vídeo foi partilhado no Instagram. No registro, a modelo surge sentada com as pernas abertas, enquanto o tatuador faz o seu trabalho com as agulhas. Ela, que já tem grande parte do corpo coberto pela arte, sinaliza que sente um pouco de dor.

Leia a matéria completa em Meia Noite, clique AQUI!

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.