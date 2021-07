Sikêra Jr no programa Alerta Nacional: perdeu Instagram com 6 milhões de seguidores – Foto: Reprodução

RBA: São Paulo – O apresentador da RedeTV! Sikêra Jr. teve sua conta no Instagram bloqueada, nesta quarta-feira (7), após chamar homossexuais de “raça desgraçada” durante o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Diante da homofobia do jornalista, seu programa sensacionalista, o “Alerta Nacional”, já perdeu cerca de 38 anunciantes.

Com sete milhões de seguidores, a conta de Sikêra Jr. no Instagram foi derrubada após um volume em massa de denúncias por prática homofóbica e machismo. Nas últimas semanas, a hashtag #DesmonetizaSikera ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter em quase todos os dias no horário em que o seu programa vai ao ar.

O apresentador também responde a uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) e da Associação Nuances (Grupo pela Livre Expressão Sexual), que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. No processo, é pedido que ele e a RedeTV! sejam condenados a pagar R$ 10 milhões por danos morais coletivos. O valor será destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQIA+.

Sikêra é denunciado por homofobia, tipificado como crime após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao vivo, o apresentador criticou um comercial da rede fast food Burger King em respeito à diversidade. “Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças… A gente tá calado engolindo essa raça desgraçada… O comercial é podre, nojento, ridículo”, afirmou.

Sikêra Jr. sem anunciantes

Desde o último dia 28, o movimento Sleeping Giants Brasil vem fazendo campanha para que Sikêra Jr. perca anunciantes. Hoje, o 38º anunciante abandonou o programa. Entre eles estão empresas como Casas Bahia, Caixa Econômica Federal e MRV.

Ontem (6), o perfil do Sleeping Giants Brasil publicou uma nota pedindo que a campanha #DesmonetizaSikera continue. “O programa lgbtfóbico do Sikêra Jr já perdeu 37 patrocinadores em apenas uma semana, mas infelizmente ainda é monetizado por 19 empresas e por isso contamos novamente com o seu Gigante apoio”, disse o perfil.

O movimento é responsável por derrubar anúncios de empresas em sites que disseminam notícias falsas ou distorcidas. Ao se definir como “uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e fake news”, o perfil marca as empresas em postagens, alertando que seus anúncios contratados via Google AdSense estão aparecendo automaticamente em páginas relacionadas à desinformação.

De acordo com o portal Notícias da TV, a debandada de anunciantes rendeu um prejuízo para a emissora e o intervalo comercial do “Alerta Nacional” foi reduzido em 57% por falta de empresas interessadas.

