Primeiro encontro para capacitação de servidores da OCA ocorreu nesta segunda – Foto: Cedida

Assessoria – Com objetivo de qualificar os servidores da Central de Serviços Públicos do Acre (OCA) que atuam em funções estratégicas, a diretora da instituição, Francisca Brito, convidou a fundadora do movimento Liderança Afetiva no Acre, Vanessa Igami, para falar sobre o assunto com os chefes de departamento e divisão da central, num processo de formação que irá se consolidar em quatro encontros. O primeiro ocorreu na segunda-feira, 5, no auditório da OCA.

“A formação continuada de todos que integram a Diretoria da OCA e suas três unidades tem sido uma de nossas prioridades. Acredito que somente por meio da educação e capacitação constantes poderemos sempre ofertar um serviço de qualidade, com respeito aos cidadãos e dando condições de trabalho adequadas aos servidores, visando um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, o que certamente irá refletir no atendimento que prestamos, chegando até o cidadão”, enfatiza a diretora da OCA, Francisca Brito.

Garantir acesso rápido e eficiente às informações e serviços públicos aos cidadãos acreanos exige pessoas preparadas e dispostas à realização de um atendimento humanizado e satisfatório às necessidades de quem os procura. Assim, investir na formação de líderes representa importante etapa de melhorias que certamente alcançarão o público usuário de seus serviços, segundo Francisca Brito.

Sobre a Liderança Afetiva

O movimento da Liderança Afetiva prima pelo amor como base sólida das relações, inclusive, nos ambientes de trabalho, onde pessoas de diferentes perfis profissionais e pessoais convivem diariamente visando alcançar as finalidades propostas pela Organização da qual participam. Aplicar o amor nas relações de trabalho, pautado em valores de honestidade e respeito pode trazer resultados expressamente significativos que afetarão os profissionais e, consequentemente, àqueles que participam e usufruem dos serviços.

“Como fundadora do movimento Liderança Afetiva, que tem o amor como bandeira, honestidade e respeito como seus valores, acreditando que a maneira como somos afetados nas relações determina a nossa vontade de agir, recebi com alegria o convite da diretora da Central de Serviços Públicos do Acre para presentear os líderes de setores da OCA/Acre com o processo de formação em Liderança Afetiva”, destacou Vanessa Igami.

A fundadora do movimento disse ainda que se sente honrada com a oportunidade de vivenciar esse momento tão especial no âmbito de um órgão da administração pública estadual, voltado à garantia do exercício prático da cidadania por meio do acesso facilitado aos serviços públicos por todo e qualquer cidadão do Estado.

“Esse acesso facilitado requer, necessariamente, pessoas preparadas ao acolhimento e atendimento das demandas que se apresentam no seu cotidiano de funcionamento”, conclui.

Para a diretora da OCA, o treinamento ofertado pela professora Vanessa agregará valor ao serviço e ao trabalho de equipe já desenvolvidos no ambiente. “Foi uma tarde valiosa de aprendizado e de trocas”, finaliza.

Movimento da Liderança Afetiva prima pelo amor como base sólida das relações – Foto: Cedida

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.