A prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, através das secretarias de obras e de meio ambiente, está executando a Operação Verão – Juntos por Cruzeiro, com equipes executando simultaneamente trabalhos em vários bairros da cidade e também nos ramais próximos ao perímetro urbano.

Um ponto que já foi contemplado pela ação da prefeitura, é um trecho da principal avenida da cidade: Avenida Mâncio lima. O trecho localizado no Bairro da Floresta, que há 17 anos não recebia nenhum tipo de recuperação e estava praticamente intrafegável.

No local, além da recuperação com uma nova pavimentação, também foram realizados os serviços de drenagem, escoamento de água, além de um muro de arrimo que estava danificando a estrutura de uma residência. Os trabalhos duraram cerca de duas semanas em função da parte de alvenaria, que precisou ser feita e que custaram aos cofres do município cerca de R$ 150 mil reais.

O morador do local, Jean Lopes, enalteceu a coragem do prefeito Zequinha Lima que, durante o processo eleitoral, afirmou que se eleito seria prioridade da sua gestão a recuperação da rua.

“O prefeito Zequinha Lima está de parabéns. Faz aproximadamente 17 anos que nenhuma gestão recuperava essa rua e, durante a campanha, nosso prefeito veio aqui e disse que seria um compromisso seu arrumar ela, e com seis meses de gestão, estamos vendo os serviços serem finalizados. Parabéns ao prefeito e a equipe pelo belo trabalho”, disse o morador.

Outro morador, José Abreu, relatou os problemas com o escoamento de água que descia na sua casa.

“Aqui era um buraco enorme, quando chovia isso parecia uma cachoeira, a água descia toda na minha casa. Agora, está uma maravilha! Entrava prefeito… Saia prefeito… e nada! Mas nessa gestão, em apenas seis meses, já estamos com nossa rua prontinha”, disse seu José.

O prefeito Zequinha Lima esteve no local nesta segunda-feira, 05, vistoriando a finalização da obra e afirmou que o verão será de muito trabalho.

“Fizemos o compromisso de recuperar essa rua e hoje estamos finalizando a obra. Faz anos que os moradores daqui sonhavam com esse momento. O verão está só iniciando, hoje já estamos com 8 frentes de serviço e vamos intensificar ainda mais as nossas ações.”

O prefeito também agradeceu a parceria do governo do Estado na Operação Verão – Juntos por Cruzeiro.

“Quero agradecer o nosso governador Gladson Cameli pela parceria, que tem sido muito importante para que possamos realizar todos esses investimentos na infraestrutura da nossa cidade”, disse Lima.

