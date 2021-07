Assessoria PM/AC – Durante todo o mês de junho, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realizou uma série de operações de conscientização a população em todo o estado do Acre.

As operações fazem parte do cronograma das Campanhas Educativas de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que no mês de junho teve como temática: “Respeito no trânsito, ser parte da solução e não do problema”.

De acordo com levantamentos do Setor de Operações e Análises Criminais, em junho/2021, a unidade realizou autuações de 240 condutores sob a influência de álcool e/ou não habilitados, que são dois dos principais causadores de acidentes de trânsito. Tendo ocorrido no mesmo período 81 acidentes, sendo um deles com vítima fatal.

As ações da unidade especializada continuarão ao longo do mês de julho, tendo como foco educativo: “Motociclista consciente evita acidentes”. Por meio das operações, a corporação continuará a proporcionar uma maior segurança e fluidez aos usuários das vias em todo o Estado do Acre.

