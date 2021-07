Por solicitação do mandato do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) realizou nesta quarta-feira (07), uma audiência pública que debateu o programa de inclusão digital do Governo Federal: Wi-fi Brasil.

O Ministério das Comunicações lançou recentemente o projeto Wi-Fi Brasil Livre com o objetivo de levar conectividade sem fio para praças ou locais públicos de municípios carentes de acesso à internet. Por isso, durante a reunião, o deputado Jesus Sérgio pediu ao governo celeridade na ampliação deste programa e que chegue o mais rápido possível ao interior do Estado, para assim aperfeiçoar a qualidade dos serviços de internet oferecidos no Acre.

Durante a audiência, o diretor do Ministério das Comunicações afirmou que no Acre há 322 pontos de internet sem fio em locais públicos e escolas públicas, mas que com a chegada dos fios de fibra ótica no Estado os serviços de internet poderão melhorar.

Os fios de fibra ótica estão sendo instalados na Região Norte por meio do Projeto Amazônia Conectada (PAC), lançado no fim do ano passado pelo governo e que consiste em implantar infraestrutura de fibra ótica nos leitos dos rios da Amazônia.

“Inclusão social e inclusão digital andam juntas, por isso, essa audiência foi importante para o Acre, pois sabemos o quanto o sinal de internet ainda é precário no nosso Estado. Mas, acreditamos que com a chegada dos fios de fibra ótica essa realidade possa mudar. O Projeto Amazônia Conectada já está em andamento e esperamos que o governo destine os recursos necessários. A nossa população merece respeito e dignidade, por isso, estamos na luta para que o nosso povo tenha acesso à uma internet de qualidade”, destacou o deputado Jesus Sérgio.

