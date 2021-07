O vereador Leomar Barbosa (PSD), esteve na sede da Polícia Federal formalizando algumas denúncias a respeito das obras da prefeitura de Brasileia que estão atrasadas e paradas, sem nenhuma perspectiva da volta dos trabalhos.

As obras que foram denunciadas na Policia Federal são: Escola Socorro Frota, Parque do Centenário, Obras da Garagem da Prefeitura, Caminhonete da Amoprebe e outros. Todos foram apresentados fotos e vídeos do início da obra e como se encontra hoje.

De acordo com o parlamentar, ele se viu na obrigação de denunciar estas obras já que o recurso destinado para a realização dos projetos já estão na conta da prefeitura e o serviço não foi executado.

Leomar destaca ainda a inércia da Prefeita Hassem que por diversas vezes foi cobrada na Câmara de Vereadores do Município, explicações a respeito destas obras e a mesma em nenhum momento enviou ofício para o Legislativo dando qualquer esclarecimento a respeito do assunto.

Mas não para por aí. Além das obras paradas, Barbosa denunciou também o caso da caminhonete da Associação Dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes em Brasileia e Epitaciolândia (Amoprebe) que foi cedida para a prefeitura com o intuito de suprir as necessidades do irmão da prefeita, o secretário de Finanças, Tadeu Hassem.

De acordo com o nobre edil, o veículo em questão sequer foi caracterizado e muito menos sua placa foi alterada para identificar que o veículo está a serviço do Poder Público, mas Leomar estranha mesmo é o fato de o veículo só ser usado por Tadeu.

“A caminhonete foi cedida para a prefeitura (o que eu não concordo) e não especificamente para o secretário de Finanças, irmão da Prefeita, Tadeu, só ele usa, a caminhonete está inteiramente a sua disposição, inclusive passa a noite na garagem de sua residência, enquanto os associados da amoprebe tem que se virar para se deslocar e resolver suas pendências, porque o presidente da Associação cedeu o único veículo que tinha para auxiliar os associados e sem comunica-los da decisão cedeu o carro para a prefeitura, onde só quem usa é o irmão da prefeita Fernanda, e por este motivo eu denunciei esta situação na Polícia Federal assim como as demais denúncias”, concluiu.

