Assessoria Isadora Tristão – Novo concurso Banco do Brasil está com mais de 4.480 vagas abertas em todo o país para o cargo de Escriturário, sendo metade delas imediatas. A outra metade foi ofertada como formação de cadastro reserva. Os interessados em participar precisam ter completado o ensino médio.

A seleção está sob a organização da Fundação Cesgranrio e conta com remuneração inicial de R$ 3.022,37. Os contratados irão trabalhar em jornadas de 30 horas semanais e ainda terão acesso a uma série de benefícios. Dentre eles estão auxílio-alimentação e vale-transporte.

Concurso Banco do Brasil: vagas no Acre

No estado do Acre, o Banco do Brasil vai ofertar 23 vagas imediatas e mais 19 como cadastro de reserva. As pessoas vão trabalhar nas seguintes cidades:

Acrelândia – AC;

Assis Brasil – AC;

Brasiléia – AC;

Bujari – AC;

Cruzeiro do Sul – AC;

Feijó – AC;

Epitaciolândia – AC;

Mâncio Lima – AC;

Plácido de Castro – AC;

Rio Branco – AC;

Sena Madureira – AC;

Senador Guiomard – AC;

Tarauacá – AC;

Xapuri – AC.

Os candidatos serão submetidos a dois tipos de prova escrita, sendo uma objetiva e a outra discursiva. Sendo assim, a avaliação que está prevista para acontecer no dia 26 de setembro de 2021, será composta por 70 questões de múltipla escolha e uma redação no formato de texto dissertativo-argumentativo.

