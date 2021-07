A Prefeitura de Plácido de Castro , na gestão do prefeito Camilo Silva ( PSD), tem sido uma verdadeira parceria do produtor rural. Os moradores da zona rural tem sido assistido com atendimento médico, apoio na produção e a tão sonhada melhoria nos ramais virou realidade.

Em seis meses de gestão, o prefeito Camilo já beneficiou 200 quilômetros de ramais, com serviço de tratoragem e piçarra. Além de a construções de pontes.

Segundo o prefeito Camilo Silva, a meta é concluir o ano com 650 quilômetros de ramais beneficiados. Vale destacar que o serviço tem sido feito apenas com o recurso do próprio município. ” Temos buscado a cada dia melhorar os ramais. Assegurando a locomoção dos moradores e o escoamento da produção. Nosso objetivo é atingir 650 km de ramais nesse ano. Sendo que desse total, 150 km receberão empiçarramento”, disse o prefeito.

Enquanto melhora os ramais, a Secretaria de Agricultura garantiu a distribuição de mil quilos de grãos para a plantação. Está mecanizando mil hectares de terras, também vai garantir o transporte e a venda da produção agrícola.

Na área de saúde, a gestão já realizou três ações de saúde na zona rural. Com os mais variados tipos de exames e consultas com especialistas.

A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

