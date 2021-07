Preocupado com a situação das inúmeras pessoas no Estado do Acre com problemas de diabetes, o deputado estadual e médico infectologista Jenilson Leite (PSB), apresentou um PL com o objetivo de criar o Centro de Tratamento do Diabetes no estado.

Caso seja aprovado o PL, o Centro de Tratamento do Diabetes realizará, de forma gratuita, exames prevenção e controle da diabetes, dentre eles o de glicemia, hemoglobina glicada, glicemia pós-prandial, frutosamina, bem como o teste de tolerância a glicose.

Além disso, o CTD também ofertará atendimento multidisciplinar de psicologia, fisioterapia, neurologia, enfermagem, serviço social, médicos e nutricionistas.

Outra iniciativa do projeto do infectologista, é a realização de palestras e cursos de orientação aos pacientes para o preparo de suas refeições, colaborando com o processo de reeducação alimentar.

Caso vire lei, o Estado do Acre será pioneiro no trabalho de assistência integral à pessoa com diabetes, tendo como princípios, universalidade de acesso, integralidade e igualdade de assistência, direito a informação. A lei terá como diretrizes das ações e serviços de atenção ao paciente com diabetes:

I- Possibilitar o acesso universal, equânime e contínuo a serviços de qualidade e resolutivos.

II- Desenvolver ações que garantam adequado acolhimento, realizado por equipe médica especializada e, quando necessário, por profissionais de apoio assistencial.

III- Desenvolver política de educação permanente para os profissionais envolvidos no atendimento do paciente com diabetes.

IV- Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, com finalidade de aprimorar o processo de planejamento.

V- Realizar periodicamente, pesquisas nacionais referentes ao diabetes e suas complicações agudas e crônicas, possibilitando a disponibilização de dados atualizados para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nesse campo.

VI- Assegurar o acesso aos medicamentos e aos insumos necessários ao adequado controle metabólico do diabetes, bem como ao tratamento de suas complicações.

VII- Elaborar estratégias para a disseminação de informações à população sobre questões referentes ao diabetes.

VIII- Dispor de atendimento médico em todas as especialidades envolvidas no diagnóstico e no tratamento do diabetes e suas complicações, bem como, oferecer serviços de outros profissionais de apoio.

Para o deputado estadual Dr. Jenilson Leite, o intuito do projeto é garantir “o acesso universal, equânime e contínuo a serviços de qualidade e resolutivos e também desenvolver ações que garantam adequado acolhimento, realizado por equipe médica especializada e, quando necessário, por profissionais de apoio assistencial ao público com diabetes”.

A iniciativa do PL surgiu após um grupo de mães e crianças com diabetes procurar o deputado para buscar uma solução para a falta de insulina nas farmácias públicas. “Falta no Acre um acompanhamento das pessoas com diabetes, apesar de ser uma doença gravíssima. Temos que olhar para esse público com carinho. Cuidar desde da forma que eles se alimentam ao tratamento e acompanhamento médico”, diz o parlamentar.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.