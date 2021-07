O vereador Marquinhos Tibúrcio procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para fazer uma denuncia a respeito do portal da transparência da prefeitura de Brasileia que segundo ele estaria havendo informações que não condiz com a realidade.

De acordo com o parlamentar, consta no Portal que a prefeitura de Brasileia pagou o valor exato de R$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais) a pessoa física. Valor este dividido em duas notas, a primeira nota corresponde ao valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) onde a descriminação do serviço seria, referente a serviços prestados no transporte de 100 carradas de barro com caminhão basculante trucado para atender as demandas da secretaria municipal de obras, na operação emergencial de inverno nos serviços de aterramento da cabeceira da Ponte José Augusto.

Já a segunda nota corresponde ao valor R$ 4.932,00 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais) referente a serviços prestados no transporte de 137 carradas de barro com caminhão basculante trucado para atenderas demandas da secretaria de obra, na operação emergencial de inverno no período de abril de 2021.

Mas, de acordo com o vereador Marquinhos o que chamou a atenção foram dois pontos que não costumam acontecer, como por exemplo o fato da prefeitura de Brasileia colocar 100 carradas de barro na cabeceira da Ponte que liga a Epitaciolândia, pois o local não suporta tamanho volume de barro, é muito barro para uma cabeceira de Ponte. “Não tem como!! A não ser que a prefeitura aterrasse um trecho do Rio Acre que liga os dois municípios, mas caso contrário esta história, segundo o vereador Marquinhos, está muito mal contada e precisa ser investigado”, disse.

Outra situação que chamou a atenção do parlamentar foi o fato da prefeitura contratar um caminhão para prestar serviço por diária apenas dois meses, onde foram pagos R$ 36,00 (trinta e seis reais) em cada viagem que o caminhão deu, fato estranho pois a prefeitura de Brasileia costuma alugar maquinário mediante a contrato de locação por um determinado tempo para suprir as demandas da secretaria de obras.

“Em consulta ao Portal da Transparência foi possível verificar esta situação e em se tratando da cabeceira da ponte eu não acredito que a prefeitura tenha colocado 100 carradas de barro, é notório que ali não cabe e a pergunta que fica é onde está o barro? E quanto ao caminhão, para mim está visível que foi para beneficiar aliados, pois a política de privilégios aqui no município é evidente e eu quero dizer que estarei fiscalizando pois fui eleito para isso”, concluiu.

Diante da denúncia do vereador Marquinhos, a nossa redação de notícias tentou contato com o secretário de obras, Lima, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, porém o espaço fica aberto para que a prefeitura se manifeste para dar esclarecimento ao caso.

