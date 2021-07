Participaram do curso militares do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Civil – Foto: Ascom/CBMAC

Assessoria Agência – O 1º Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações (Cpoe) realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre formou 33 militares. Sob a coordenação do 2º tenente Josadac Cavalcante, o curso teve duração de 34 dias, com carga de 270 horas-aula e capacitou militares do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Gefron, além de agentes da Polícia Civil. A solenidade de formatura foi realizada no pátio do 2º Batalhão do CBMAC, na manhã desta terça-feira, 6, em Rio Branco.

Durante o treinamento, os alunos receberam instruções em pilotagens de vários tipos de embarcações, resgate de vítimas de afogamento, noções de resgate em enxurradas, noções de tiro embarcado e sobrevivência policial, e operações ribeirinhas, entre outros.

Na última semana do curso, os alunos empreenderam uma jornada de quatro dias de navegação fluvial, percorrendo um total de 540 km. Doze embarcações partiram de Cruzeiro do Sul, alcançando o extremo mais ocidental do Brasil – a Serra da Contamana – no município de Mâncio Lima, fronteira com o Peru. Durante a expedição, os alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos adquiridos no curso, fazendo a leitura do rio para desviar galhos e troncos de árvores submersos, bancos de areia e também sanar problemas mecânicos que surgiram nos motores durante a viagem. Os alunos vivenciaram a realidade de uma operação náutica, montando acampamento por quatro noites consecutivas no ambiente hostil das matas ciliares, enfrentando insetos, espinhos e intempéries da natureza, como o frio mais intenso do ano, que perdurou durante toda missão.

O cabo Bombeiro Militar Mário Lima, primeiro colocado do curso, destacou seu aprendizado durante o curso. “O Cpoe é um curso que capacita o operador de segurança pública a navegar nos rios amazônicos, sob diversas condições climáticas e também situações adversas, impostas pelo homem. Ser o primeiro colocado é motivo de muito orgulho, pois tenho a certeza que coloquei e colocarei em prática todos os ensinamentos adquiridos”, destacou o militar.

Orgulhoso dos resultados proporcionados pelo curso, o coordenador Josadac Cavalcante ressaltou a importância da capacitação: “Durante os treinamentos, foi possível perceber a evolução de cada militar e constatar que todos foram capazes de sanar todas as panes que surgiram durante a jornada fluvial de 540km, com conhecimentos repassados durante o curso. Hoje, os rios amazônicos recebem 33 aguerridos cpoeanos formados em solo acreano, que, sob o lema lealdade e prontidão, estão aptos a levar o socorro, a ordem e a justiça aos rincões da Amazônia brasileira”.

O comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, destacou : “Agradeço ao governo do Estado, que tem proporcionado muitos cursos à corporação, é um momento de muita felicidade, pois temos a primeira turma de pilotos operacionais de embarcações, formados no Acre, em que foram repassados os mais atuais procedimentos e protocolos operacionais. Agradeço imensamente a toda a coordenação e instrutores, e instituições que confiaram ao CBMAC a capacitação de seus militares. Com a execução de cursos como esse, teremos sempre profissionais cada vez mais capacitados e quem ganha com isso é a população”.

Também participaram do ato solene: o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; o subcomandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos; comandante do 7º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, tenente-coronel Augusto Maciel e demais oficiais, praças e familiares dos formandos.

Apresentação dos formandos ao comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista – Foto: Ascom/CBMAC

