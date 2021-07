Após esse período, o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará a Carreira Administrativa – Foto: Reprodução

Isadora Tristão – A seleção do Banco do Brasil está sob a responsabilidade da banca Cesgranrio. Foram abertas 2.240 vagas de contratação imediata e 2.240 vagas de cadastro reserva (CR), totalizando 4.480 oportunidades.

Vale ressaltar que, dentro do total ofertado no concurso BB, já estão reservadas oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros.

Interessados em participar do concurso BB precisam ter nível médio completo para pleitear o cargo de Escriturário.

Os contratados irão receber remuneração inicial de R$ 3.022,37 por mês para jornadas de 30 horas semanais de trabalho.

Também estão previstos inúmeros benefícios, como vale-transporte, ajuda-alimentação ou refeição, auxílio-creche, entre outros.

Dentre as vagas abertas, 240 imediatas e outras 240 em cadastro reserva são para Agente de Tecnologia.

Já as vagas do concurso Banco do Brasil para Agente Comercial têm lotação em todos os estados brasileiros e estão divididas da seguinte maneira:

Acre: 23 vagas e 19 CR;

Alagoas: 18 vagas e 15 CR;

Amazonas: 30 vagas e 23 CR;

Amapá: 16 vagas e 12 CR;

Bahia: 79 vagas e 71 CR

Ceará: 37 vagas e 28 CR;

Distrito Federal: 59 vagas e 66 CR;

Espírito Santo: 26 vagas e 18 CR;

Goiás: 80 vagas e 78 CR;

Maranhão: 78 vagas e 63 CR;

Minas Gerais: 237 vagas e 246 CR;

Mato Grosso do Sul: 80 vagas e 83 CR;

Mato Grosso: 140 vagas e 143 CR;

Pará: 52 vagas e 44 CR;

Paraíba: 12 vagas e 6 CR;

Pernambuco: 41 vagas e 35 CR;

Piauí: 18 vagas e 13 CR;

Paraná: 140 vagas e 138 CR;

Rio de Janeiro: 35 vagas e 36 CR;

Rio Grande do Norte: 12 vagas e 6 CR;

Rondônia: 70 e 67 CR;

Roraima: 14 vagas e 9 CR;

Rio Grande do Sul: 154 e 165 CR;

Santa Catarina: 75 vagas e 75 CR;

Sergipe: 17 vagas e 12 CR;

São Paulo: 426 vagas e 501 CR;

Tocantins: 31 vagas e 28 CR.

Os candidatos aprovados no concurso Banco do Brasil vão assinar um contrato de experiência de 90 dias. Após esse período, o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará a Carreira Administrativa, resguardados os seus direitos retroativamente à data de início do Contrato individual de Trabalho para todos os fins.

Concurso Banco do Brasil: inscrições

As inscrições para o novo concurso Banco do Brasil deverão ser feitas entre os dias 24 de junho e 28 de julho de 2021, apenas via internet, pelo site da Fundação CESGRANRIO (banca organizadora).

