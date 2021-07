Veja o Vídeo Abaixo:

A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

O município recebeu seu nome em homenagem a Joaquim Francisco de Assis Brasil, embaixador que teve papel de destaque, junto com o Barão do Rio Branco e Plácido de Castro, na Questão do Acre, que culminou com a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia, tratado que garantiu a posse das terras do território do Acre e o direito da exploração da borracha nesta região.

Os primeiros habitantes do que um dia se tornaria o município de Assis Brasil foram os Machineris, um povo Aruaque, que atualmente habitam a Área Indígena Mamoadate, com uma parte localizada dentro dos limites do município e a outra localizada no município vizinho de Sena Madureira.

Os primeiros moradores não-índigenas do município foram os três irmãos nordestinos, que vieram do estado do Maranhão em 1908. Belarmino Freire, Policarpo Freire e Durval Freire se estabeleceram às margens do rio Acre, próximo ao Marco Rondon.

E em 1º de março de 1963, obteve autonomia municipal e pela Lei Estadual nº 588, de 14 de maio de 1976, obteve a sua emancipação, desmembrando-se do município de Brasileia.

Vicente Bessa (ARENA) foi o primeiro prefeito nomeado da Vila Assis Brasil de 14 de maio de 1976 a 14 de março de 1983, por ser o Acre, na época, um território federal, a população tinha direito de eleger pelo voto direto somente os cargos do legislativo. Os cargos executivos (prefeitos e governador) eram nomeados pelo Presidente da República.

Após Vicente veio o segundo prefeito, Francisco Paulo de Mesquita (PDS) que ficou a frente da prefeitura de 15 de março de 1983 a 31 de dezembro de 1985, logo em seguida foi a vez de José Vieira da Costa (PMDB) que administrou o município de 01 de Janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1988, já o terceiro prefeito que Assis Brasil teve foi Antônio Barbosa de Souza popularmente conhecido como “Zum” (PFL) onde administrou a cidade de 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992, outro cidadão que passou pela prefeitura de Assis Brasil e deixou a sua parcela de contribuição foi Humberto Conegundes de Mesquita (PFL) que assumiu a prefeitura em 01 de janeiro 1993, onde permaneceu até 31 de dezembro de 1996, logo em seguida veio José Monteiro da Silva (PPB) que administrou Assis Brasil desde 01 de janeiro de 1997 até 31.12.2000, e o sétimo prefeito que Assis Brasil teve foi Manoel Batista de Araújo (PT) que foi prefeito por dois mandatos consecutivos, onde iniciou sua gestão em 01 de janeiro de 2001 e concluiu seu mandato em 31 de dezembro de 2008, após Manoel quem assumiu a prefeitura do município foi Maria Eliane Gadelha Carius (PT) onde administrou a cidade desde 01 janeiro 2009 até 31 de dezembro de 2012, em seguida foi a vez de Humberto Gonçalves Filho, mais conhecido como “Dr. Betinho” (PSDB) onde foi prefeito de um só mandato que contou de 01 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, já seu sucessor foi Antônio Barbosa de Souza “Zum” também do (PSDB) que mais uma vez assumiu a prefeitura desta vez em 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020 e por fim Vem o atual prefeito do Município Jerry Correia (PT), que assumiu a prefeitura em 01 de janeiro de 2021 onde deve permanecer até 31 de dezembro de 2024, isto se não optar por uma reeleição.

O município embora pequeno tem muitas festas ao longo do ano, as principais são:

O Carnavassis, que acontece nos dias próximos ao aniversário do município dia 14 de maio, trata-se de um carnaval fora de época durando até três dias dependendo do ano.

O Festival de Praia, que acontece nos dias de Julho, devido a grande baixa no Rio Acre que deixa uma grande área de areia para os banhistas, os festejos também duram aproximadamente três dias.

Há também os festejos de nível nacional que são festejados com grande alegria pela população Sete de Setembro, Festas Juninas e Réveillon

