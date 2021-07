Agência Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), esteve em Tarauacá na manhã desta segunda-feira (5) acompanhando a comitiva do governador Gladson Cameli.

Em seguida, Nicolau Júnior participou juntamente com o governador e a Secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, da Cerimônia de Assinatura de Contrato Temporário para Professores do Programa Caminhos da Educação no Campo.

A convocação dos professores faz parte do pacote de onze medidas de valorização dos profissionais da Educação anunciadas no início do mês de junho pelo governo do Estado.

Na ocasião, o presidente da Aleac destacou o empenho do governador para fortalecer o setor educacional do Estado mesmo em tempos de pandemia. Frisou ainda que diferentemente de outros estados do país, que estão com sérias dificuldades financeiras para pagar seus servidores públicos e até mesmo promovendo demissões devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governador tem feito contratações importantes para a rede pública de ensino.

“Essas novas contratações e investimentos são uma clara demonstração de respeito por parte da administração estadual com a Educação do Acre e seus professores. Não poderia deixar de parabenizar e agradecer ao governador que mesmo num momento muito difícil de pandemia, tem se empenhando para fortalecer o setor educacional do Acre”, enfatizou o deputado.

Durante a solenidade, o governador também fez a entrega de sete ônibus para o Núcleo da SEE em Tarauacá e de um veículo para policiamento escolar ao Batalhão da Polícia Militar do município. O gestor também assinou a ordem de serviço para a construção de uma quadra de futebol society em grama sintética, para a Escola Delzuíte Barroso.

A ordem de serviço para reforma, adequação e ampliação de escolas rurais e reforma de 04 (quatro) escolas urbanas também foi assinada pelo governador. O total de investimentos assinados e entregues no município somam mais de R$ 3 milhões.

