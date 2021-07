Segundo o site: Portal do Zacarias de Manaus, além de Éber Cardoso, estariam na trama o candidato derrotado na disputa pela prefeitura de Ipixuna Rogério Silvério e o prefeito de Guajará Ordean Silva, que banca advogados em processo contra Armando

O jornalista Antônio Zacarias, que comanda um polêmico e acessado portal de notícias na capital amazonense, trouxe primeiro uma denúncia em que acusa o chefe do cartório eleitoral de Guajará/ Ipixuna, onde o mesmo estaria sendo investigado de transferir 1.300 títulos eleitorais de Cruzeiro do Sul, cidade acreana distante 16 km de Guajará. Segundo Zacarias, a transferência desse quantitativo em apenas um ano foi justamente orquestrado pelo grupo de Ordean, que ganhou a eleição favorecido com tal ação.

Desta vez, Zacarias acusa Ordean Silva, de financiar advogados para levar a frente um processo eleitoral contra a prefeita eleita de Ipixuna Maria Oliveira (PSDB), esposa de Armando Filho (O Armandinho), que é parte principal do processo, que tem acusação de compra de votos por parte do derrotado Rogério Silvério (PSD).

Armandinho foi prefeito de Guajará por dois mandatos, sendo lembrado até hoje como um dos melhores gestores que passaram por Guajará. A intenção de Ordean segundo a denúncia, seria deixar Armandinho inelegível, para tirar a possibilidade de o mesmo vir a ser candidato a prefeito de Guajará em 2024.

Ordean foi reeleito em Guajará, mas é acusado de ter sido beneficiado com absurda transferência de títulos do Acre. O desgaste do gestor na cidade é grande, a população acusa Ordean de viver mais em Manaus que na cidade, o vice mora em Cruzeiro do Sul, assim como a maioria dos secretários municipais.

