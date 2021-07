Assessoria – Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Branco a vereadora Michelle Melo (PDT) utilizou seu tempo de fala para abordar o tema do projeto de lei da Prefeitura que visa repassar recursos mensalmente às empresas de ônibus em troca de uma redução de R$0,50 na tarifa do transporte coletivo.

Anteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa rejeitou um outro projeto de lei enviado pelo poder executivo que buscava injetar R$1,3 milhões nas empresas e, em contrapartida, destinar quatro passagens de ônibus aos beneficiários do programa Bolsa Família.

“Essa não é a primeira vez que a Prefeitura tenta aprovar na Câmara matérias deste tipo, com um objetivo que não está claro. Quem eles querem de fato beneficiar, são os usuários com uma redução minúscula, ou os empresários, com esse valor que não é nada modesto?”, indagou a vereadora Michelle Melo.

Para a parlamentar, mais importante que a redução é a melhoria na qualidade do serviço, “visitei o terminal, e venho conversando com usuários e trabalhadores do entorno, há um problema grande, que sabemos não ser de agora, mas quem está no poder precisa solucionar. Os ônibus estão sucateados e em número reduzido, as linhas atrasam, e muitos locais ficam desassistidos após as 6h e nos fins de semana. É inadmissível”.

O projeto de lei deverá ser avaliado em breve pela Câmara, mas já encontra resistência. “Vamos analisar com muito cuidado essa matéria, não podemos brincar com o dinheiro dos impostos dos cidadãos. Se realmente entender que o objetivo é para atender a população, colocar o salário dos trabalhadores do transporte coletivo em dia, serei favorável, mas se for somente para colocar dinheiro no bolso de empresário, votarei contra”, finalizou Michelle Melo.

