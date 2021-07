Quando o governador Gladson Cameli recebeu a notícia de que o MDB estava desembarcado na sua base de apoio político, por certo, deve ter ficado exultante, afinal, o partido é um dos mais estruturados do estado, presente em todos os municípios, com os três deputados estaduais mais votados, dois deputados federais e um senador, sem falar nas dezenas de vereadores. Só que, aplicaram no Gladson uma espécie de conto do pacto político, prometeram um partido, e só entregaram a sigla com o grupo dos sem votos.

O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB), foto, passou a viver num dilema, um inferno astral, com as manifestações dos setores mais influentes da sigla contra a aliança com o governo Gladson. Mas, se nega a desembarcar.

O ex-prefeito Vagner Sales, cujo grupo tem a deputada federal Jéssica Sales (MDB) e a deputada Antônia Sales (MDB), já disse que está fora do acordo. Para entrar no barco exige que a filha Jéssica seja a candidata ao Senado na chapa do governador Gladson à reeleição.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim; e sua mulher, a deputada mais votada do estado, Meire Serafim, também se negaram compor na base do governo.

Emedebistas como o deputado Roberto Duarte e o ex-deputado João Correia (MDB), defendem candidaturas próprias ao governo e ao Senado.

O senador Márcio Bittar (MDB) virou espectador, depois de lutar e não conseguir a unidade partidária.

Nenhum dos deputados estaduais seguiu o partido na aliança com o governo do Gladson. E virou toda esta confusão.

O MDB, na verdade, sempre foi um conglomerado de capitanias hereditárias com os seus donatários. Por todos estes fatos, a ida do MDB para a base do governo não passou de uma grande fantasia.

