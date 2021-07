Ao falar do desfecho que levou Gladson a optar pelo apoio de Socorro Neri em 2020, enquanto outra parte resistiu e garantiu a candidatura e vitória de Bocalom, Bestene diz que cabe ao governador ajudar a reestabelecer a unidade do PP.

Em entrevista ao programa Boa Conversa, apresentado pelos Jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira, um dos principais dirigentes do PP, o deputado estadual José Bestene falou sobre o ambiente político que cerca Palácio Rio Branco. Questionado sobre a divisão da sigla na disputa de 2020, o parlamentar disse que o partido saiu fortalecido, mesmo diante do que aconteceu na disputa de Rio Branco.

“Nós estamos muito bem, a senadora Mailza Gomes vem conduzindo com habilidade a direção, elegemos prefeitos das duas maiores cidades do Acre. O Zequinha Lima hoje em Cruzeiro do Sul é um dos mais bem avaliados. Temos uma missão muito grande de formar chapa para eleger dois deputados federais em 2020 e manter uma grande bancada na ALEAC, além de reeleger o nosso governador Gladson Cameli e nossa senadora Mailza”, disse.

Sobre o apoio do governador a candidata Socorro Neri (PSB), na disputa em Rio Branco, Bestene criticou alguns aliados, aquém chamou de Grupelho sem experiência alguma.

“O Governador foi induzido ao erro por um Grupelho sem experiência alguma, eu mesmo falei para ele depois do processo eleitoral e isso criou problemas, mas cabe ao governador ajudar a construir esse novo momento, para voltar a ter a unidade de nosso partido e o sucesso do nosso governo”, Finalizou José Bestene.

O deputado ainda falou de possíveis fogo dentro do governo e disse estar atento ao que chamou de ciumeira, que o fez inclusive se afastar mais das agendas e andanças com Gladson Cameli.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.