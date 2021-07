Amigos do ex-prefeito Raimundo Angelim conseguiram convencê-lo da necessidade de ser candidato a deputado federal novamente em 2022. Ele resistia à ideia, mas, segundo uma fonte do PT, foi convencido a participar do processo, já que é um dos nomes de maior densidade eleitoral em Rio Branco.

“O Angelim precisará de um tempo para conversar com seus familiares. Quem o conhece sabe que ele é um homem de família e suas decisões são coletivas”, explicou, garantindo que ele realmente está decidido a participar do pleito ajudando Jorge Viana, Marcus Alexandre e demais lideranças dos partidos que formam o embrião da nova oposição no Acre. “O professor Angelim na chapa do PT é a garantia de que elegeremos mais de um deputado federal”, finalizou.

Além de professor de Economia da Ufac, assessor do 1º escalão do governo Edmundo Pinto (1990-1993), de quem era amigo, foi secretário no governo de Jorge Viana, deputado estadual, prefeito por dois mandatos e deputado federal. Perdeu a eleição na tsunami que varreu o PT nas eleições de 2018.

A reportagem tentou ouvir o ex-prefeito para sua versão da informação oriunda do PT. Porém, por telefone, o senador Jorge Viana disse que a decisão que Angelim tomar será respeitada. “Angelim é um quadro do partido para governo, Senado, prefeito ou qualquer outro cargo”.

