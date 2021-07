A senador Mailza Gomes, que também é presidente estadual do PP, falou que é mais que natural ela defender a continuidade de seu mandato no senado, assim como lutar pela reeleição do governador Gladson Cameli e que isso não tem nada de imposição

A senadora foi entrevistada por uma emissora local na tarde desta quinta-feira (1), onde falou do ambiente que envolve a sucessão de 2022 e respondeu diversas perguntas feita pelo apresentador. Mailza afirmou o Partido que preside o PP, vive um clima harmonioso e que tudo caminha para uma grande disputa com boas possibilidades em 2022.

“Nós temos dialogado muito com nosso presidente nacional Ciro Nogueira, tudo que conversamos na direção, eu partilho com governador Gladson Cameli, que faz um trabalho grande e enaltece nosso partido. Temos muitos vereadores, vice e prefeitos pelo Acre que trabalham e engradecem a nossa força partidária”, disse.

Perguntada sobre o imbróglio da disputa de senado, Mailza não gaguejou e foi direta; “ Eu compreendo os aliados que desejam colocar seus nomes, na política é natural as pessoas colocar suas proteções, até porque falta muita coisa para acontecer, mas sempre quem esteve no cargo teve o direito de sair para reeleição. Eu estou no mandato de senadora, o governador fazendo um bom trabalho, é natural e temos o direito de disputar esses espaços novamente”, finalizou Mailza.

A senadora disse que o MDB é um grande partido, que não ver problemas em eles, assim como o DEM de Alan Rick, deputada Vanda Milane e Márcia Bittar, também pleitear seus nomes na disputa, desde que encontrem um caminho de consenso no final, mas caso não aconteça, é da democracia disputarem.

O ambiente entorno do governador Gladson, ganha ares polêmicos com a pressão feita pelo MDB, que insiste em ter mais cargos, indicar senador ou vice na chapa do governador Gladson em 2022.

