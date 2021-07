Durante a sessão desta terça-feira (6), o deputado estadual Edvaldo Magalhães –PCdoB, disse que a contratante da pesquisa; FIEAC, deveria ter tomado alguns cuidados com a credibilidade da instituição.

Edvaldo disse não brincar com números de pesquisa eleitoral, mas que é preciso analisar alguns critérios adotados pela última que foi divulgada no estado, tratando sobre a corrida eleitoral para senado e governo em 2022.

“Sou daqueles que não brinco com pesquisa, mas olhem só como se deu a encomendada pela FIEAC e divulgada pelos principais meios de comunicação do estado. A consulta foi feita sem constar o nome de deputada federal Jéssica Sales – MDB, que já declarou sua intenção de disputar o senado, assim como o colega deputado estadual Jenilson Leite – PSB, que foi escolhido pelo seu partido, como provável candidato ao cargo; seja de governador ou de senador na eleição do ano que vem. Uma instituição séria, a FIEAC deveria zelar pela credibilidade da mesma”, finalizou Edvaldo.

A pesquisa divulgada essa semana, gerou muita discussão nas redes sociais, uma prévia do que será o processo de disputa eleitoral do ano que vê.

