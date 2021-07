O Avante é mais um partido que somará com grupo que dará sustentação a candidatura do senador Sérgio Petecão ao governo em 2022. O Novo presidente da sigla é um dos homens de confiança de Petecão.

Petecão segue se articulando para fortalecer o seu entorno e os aliados na corrida eleitoral do ano que vem. O Avante era comandado pelo empresário Manoel Roque, que deixa a presidência do partido, mas continua como vice-presidente e já declarou que acompanha Petecão na disputa pelo Palácio Rio Branco em 2022.

O Avante disputou a eleição para prefeito de Rio Branco, apresentando o empresário Jarbas Soster como candidato ao pleito, ficando em 6º lugar com pouco mais de 1% dos votos válidos, obtendo: 2.294 votos.

Solino será empossado ainda este mês, mas antes deve acertar detalhes com a direção nacional. Sendo um dos protagonistas nas campanhas vitoriosas de Petecão, Solino terá a missão de construir uma chapa de deputado estadual e federal da sigla.

