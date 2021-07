Por unanimidade, foi aprovado na sessão desta terça-feira (06), Requerimento de autoria do vereador Fábio Araújo, líder do PDT, para que a Prefeitura de Rio Branco apresente cópia do processo de dispensa de licitação Nº 006/2021/SEMEIA, cujo o objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de apoio técnico administrativo e operacional , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA).

“Esta Casa e a população precisam saber o que está acontecendo. Até porque existe, inclusive uma denúncia de que os funcionários foram obrigados a pedir demissão para serem recontratados por essa nova empresa e até agora nem uma coisa, nem outra. Estamos atentos a esses processos, cumprindo o papel do vereador de fiscalizar os gastos dos recursos públicos municipais.”, disse justificando a proposição.

A Prefeitura de Rio Branco tem 30 dias para responder ao Requerimento.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A cidade está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação, ou núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra. O município é servido pela rodovia BR-317, que é a única rodovia que liga o Brasil ao Peru.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.