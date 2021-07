O município de Assis Brasil foi criado em 1976. Sua denominação é uma homenagem ao político e diplomata Joaquim Francisco de Assis Brasil. Ao lado do então ministro de Estado das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, Assis Brasil foi responsável pela negociação da compra do Acre do governo boliviano. Assis Brasil foi também quem redigiu o Tratado de Petrópolis, definindo a posse do território acreano para o Brasil.

Assis Brasil nasceu no antigo seringal Paraguaçu, explorado em 1958 pelos irmãos Freire, do Maranhão. Em 1958 foi denominada Vila de Assis Brasil, em homenagem a Francisco de Assis Brasil, o político e diplomata que negociou juntamente com o Barão de Rio Branco, Ministro de Estado das Relações Exteriores, a compra do Acre do governo boliviano. Foi de sua responsabilidade a redação do Tratado de Petrópolis que definiu a posse desse território pelo Brasil.

Assis Brasil está localizado à margem esquerda do Rio Acre. Ao sul de Assis Brasil, do outro lado do rio, está a cidade de São Pedro de Bolpebra, pertencente ao departamento de Pando, território boliviano. A oeste da sede municipal, também ao sul do território do município, encontra-se o Rio Yaverija que desemboca na margem direita do Rio Acre. Neste local está situada a cidade peruana de Iñapari. Este ponto constitui-se no ponto tripartite Brasil-Bólivia-Peru, junção de três fronteiras.

Em 1976, Assis Brasil foi elevada à categoria de município sendo desmembrada do Município de Brasiléia.

Gentílico: assis-brasiliense

Elevado à categoria de município com a denominação de Assis Brasil, pela constituição estadual artigo nº 55, de 01-03-1963, alterado em seus limites pela lei estadual nº 588, de 24-05-1876, desmembrado de Brasiléia. Sede no atual distrito de Assis Brasil ex-localidade. Constituído do distrito sede. Instalado em 19-04-1977.

Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.