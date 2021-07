Veja o Vídeo:

O advogado de Brasileia, Thallis Felipe gravou um vídeo falando a respeito de hipocrisia e sua revolta com a Prefeitura de Brasileia, segundo ele a prefeitura agiu com hipocrisia ao realizar eventos com um grande número de pessoas e sem solicitar as medidas de proteção e muito menos colocar uma equipe de saúde no local para fazer a triagem, verificando a temperatura das pessoas e solicitando o uso de máscara no local e álcool em gel.

Mas o pior de todos foi a abertura do Campeonato Municipal de Futsal, onde em um local fechado com um grande número de pessoas a prefeitura sequer se deu ao trabalho de colocar uma equipe da saúde portando um termômetro infravermelho que é projetado especificamente para a utilização na testa, capaz de medir a temperatura corporal das pessoas através da detecção da intensidade de luz vermelha.

Foi de fato foi uma irresponsabilidade do Poder Público Municipal em negligenciar a pandemia em realizar atividades se as medidas de prevenção e cuidado.

Veja o Vídeo:

