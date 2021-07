Homem estava comemorando o aniversário de 50 anos. Motel, em São Bernardo do Campo, onde policial civil morreu – Foto: divulgação O Dia – Policial civil tinha 50 anos e, segundo informações, a suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito

Um policial civil morreu após comemorar o aniversário de 50 anos com 10 mulheres em um motel. O caso ocorreu na última sexta-feira, 02, em um motel na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Conforme uma emissora de TV de São Paulo, o homem entrou no motel na noite do dia 1 de junho, acompanhando de 10 mulheres. O grupo se dividiu em dois quartos, seis mulheres em um quarto e quatro mulheres no outro aposento.

Na manhã seguinte, após a comemoração, as mulheres tentaram acordar o policial civil, mas ele não despertou. Há suspeita que ele sofreu um mal súbito durante a madrugada.

A Polícia foi ao local e acionou os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), para perícia e recolhimento do corpo.

