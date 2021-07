Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Brasil 247)

Brasil 247 – Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira (5), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dispara na liderança da corrida presidencial, com 49% dos votos, excluindo os que não souberam ou não responderam. O petista pode ser eleito ainda no primeiro turno.

Em segundo lugar aparece Jair Bolsonaro (sem partido), com 32% do eleitorado.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-juiz Sérgio Moro dividem a terceira colocação, com 7% dos votos cada.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fica na quarta posição, com 3%.

De acordo com o levantamento, se for incluir na pesquisa os percentuais de branco/nulo (8,6%) e indeciso (7,8%), Lula assegura 41,3% dos votos, contra 26,6% de Bolsonaro, seguido por Ciro (5,9%), Moro (5,9%), Dória (2,1%), e pelo ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (1,8%).

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 52,6% a 33,3% e ganha de Doria por 51,9% a 18,1%.

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 cidades de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Brasil, CNT/MDA poll:

Lula (PT, centre-left): 49%

Bolsonaro (ApB, right): 32%

Gomes (PDT, centre-left): 7%

Moro (Ind.): 7%

Doria (PSDB, centre-right): 3%

Lula dispara, chega a 49% e pode vencer em primeiro turno as eleições de 2022, aponta CNT/MDA https://t.co/6S3F7eiE0L — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) July 5, 2021

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.